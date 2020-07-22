2020-07-22T05:34:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской области

По данным на 22 июля от COVID-19 скончались уже 102 жителя региона
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской областиЕще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Иркутской области утром, 22 июля вновь увеличилось число умерших от коронавируса. За сутки в регионе скончались еще 4 человека, у которых официально был подтвержден COVID-19. Таким образом, за все время распространения инфекции, в Приангарье умерли уже 102 жителя региона, еще 69 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Иркутской области.

За сутки, на 176 человек увеличилось количество зараженных коронавирусом. В общей сложности у нас уже 12152 заболевших. Госпитализировано 1140 сибиряков, у 90 из них болезнь протекает в тяжелой форме.2708 больных проходят лечение амбулаторно. Из приятных новостей отметим, что 8133 человека уже выздоровели. Кстати, за сутки болезнь победили еще 287 жителей Приангарья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 июля: выздоровевших уже более 60% (Подробности)

Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители ТПП Восточной Сибири вошли в состав рабочей группы по реализации проекта строительства межвузовского студгородка
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области
Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской области
Мать, избивавшая дочерей шнурами от электроприборов, предстанет перед судом в Бурятии
17-летний подросток забрался на Мемориал Воинской Славы в Братске
Александр Ведерников: Перечень запрещенных на Байкале видов деятельности нужно конкретизировать
Бетоновоз в Иркутске протаранил 6 иномарок
Житель Иркутской области потерял деньги, перейдя по фейковой ссылке
Система торгово-промышленных палат внесла предложения по корректировке национальных проектов
Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе
Судебный пристав из Иркутска отправилась под домашний арест за взятку
Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств
Новый жилой микрорайон появится в Иркутске у Чертугеевского залива
Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области
Продавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей
Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области
22 июля в еженедельнике «Комсомольская правда» - итоговые результаты розыгрыша призов викторины «Конституция - это я!»
Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал
Прокуратура приняла меры к недобросовестному застройщику в Тулуне
Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области
Спасатели вывезли с хребта Хамар-Дабан пострадавшего туриста
Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал
На площадке ТПП Восточной Сибири состоялся вебинар, посвященный гигиеническим требованиям к условиям труда работающих с учетом эпидемиологической ситуации