Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской области

22 Июль 2020 2020-07-22T05:34:39+03:00

По данным на 22 июля от COVID-19 скончались уже 102 жителя региона

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В Иркутской области утром, 22 июля вновь увеличилось число умерших от коронавируса. За сутки в регионе скончались еще 4 человека, у которых официально был подтвержден COVID-19. Таким образом, за все время распространения инфекции, в Приангарье умерли уже 102 жителя региона, еще 69 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Иркутской области.

За сутки, на 176 человек увеличилось количество зараженных коронавирусом. В общей сложности у нас уже 12152 заболевших. Госпитализировано 1140 сибиряков, у 90 из них болезнь протекает в тяжелой форме.2708 больных проходят лечение амбулаторно. Из приятных новостей отметим, что 8133 человека уже выздоровели. Кстати, за сутки болезнь победили еще 287 жителей Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU