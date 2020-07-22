МЧС: сильные дожди пройдут 22 июля в Иркутской области

22 Июль 2020 2020-07-22T07:20:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогода возвращается в Иркутскую область. По прогнозу синоптиков днем, 22 июля в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Кроме того, до 15-20 м/с. Усилится северо-западный ветер. 23 июля по области пройдут кратковременные дожди, грозы, местами в южных, верхнеленских районах и горах Восточного Саяна сильные дожди.

- Из-за предупреждения о неблагоприятных погодных условий приведены в повышенную готовность службы экстренного реагирования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Прогноз доведен до руководителей сел и поселков.

Добавим, что мониторинг уровня рек в Приангарье проходит ежедневно. Повышения уровней выше критических отметок не прогнозируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хроники апокалипсиса: как Иркутск пережил ливень в ночь с 15 на 16 июля (Подробности)

Синоптики рассказали, повторится ли потоп в Иркутске в ближайшие дни (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU