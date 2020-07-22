2020-07-22T07:20:41+03:00
Общество

МЧС: сильные дожди пройдут 22 июля в Иркутской области

Повышения уровня рек не прогнозируется
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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МЧС: сильные дожди пройдут 22 июля в Иркутской областиМЧС: сильные дожди пройдут 22 июля в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Непогода возвращается в Иркутскую область. По прогнозу синоптиков днем, 22 июля в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Кроме того, до 15-20 м/с. Усилится северо-западный ветер. 23 июля по области пройдут кратковременные дожди, грозы, местами в южных, верхнеленских районах и горах Восточного Саяна сильные дожди.

- Из-за предупреждения о неблагоприятных погодных условий приведены в повышенную готовность службы экстренного реагирования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Прогноз доведен до руководителей сел и поселков.

Добавим, что мониторинг уровня рек в Приангарье проходит ежедневно. Повышения уровней выше критических отметок не прогнозируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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