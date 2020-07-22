Из-за исчезновения Ан-2 с летчиками из Ачинска в Саянах возбуждено уголовное дело

22 Июль 2020 2020-07-22T12:40:13+03:00

Шесть пилотов из Красноярского края до сих пор ищут в Бурятии и Иркутской области

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До сих пор неизвестно, что случилось с шестью летчиками из Ачинска, вылетевшими 19 июля на Ан-2 из поселка Кырен в Восточном Саяне. Задачей пилотов, за сутки до этого перебазировавшихся для проведения работ по уничтожению сибирского шелкопряда из Красноярского края, был облет местности. Они должны были нанести на карты маршруты по тайге в Окинском и Тункинском районах Бурятии. В положенное время экипаж на связь не вышел.

"На борту Ан-2 находились 2 члена экипажа и 4 пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа", - сообщают в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

Долгое время о судьбе самолета, исчезнувшего в Саянах, нет никаких известий. Уже совершен облет огромной территории, никаких следов. Именно поэтому следствие полагает, что находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа могли пострадать.

Следователи осмотрели взлетку в поселке Кырен, взяли образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом, назначили судебно-химическую экспертизу, которая должна определить его качество, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU