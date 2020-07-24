Жилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске
ЧП на улице Лобачевского в Иркутске произошло вечером, 24 июля. Около 18 часов там загорелся двухквартирный жилой дом. Пожарные приехали на место через несколько минут, но к этому моменту одна из квартир и крыша были полностью в огне, который бушевал на площади 120 квадратных метров. Кроме того, горели надворные постройки. Из-за плотной деревянной застройки огонь также мог перекинуться на соседние здания.
- С пожаром удалось справится через час, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас на месте работают 3 пожарных расчета.
Добавим, что информации о пострадавших пока нет. Подробности выясняются
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Педофил, похитивший девочку в Иркутске, избежал тюремного срока (Подробности)
Надругавшийся над 9-летней девочкой братчанин задержан в Красноярске (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU