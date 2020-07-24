2020-07-24T15:16:53+03:00
Происшествия

Жилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске

Информации о пострадавших пока нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиЖилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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ЧП на улице Лобачевского в Иркутске произошло вечером, 24 июля. Около 18 часов там загорелся двухквартирный жилой дом. Пожарные приехали на место через несколько минут, но к этому моменту одна из квартир и крыша были полностью в огне, который бушевал на площади 120 квадратных метров. Кроме того, горели надворные постройки. Из-за плотной деревянной застройки огонь также мог перекинуться на соседние здания.

- С пожаром удалось справится через час, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас на месте работают 3 пожарных расчета.

Добавим, что информации о пострадавших пока нет. Подробности выясняются

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ИСТОЧНИК KP.RU

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