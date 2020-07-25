2020-07-25T05:39:31+03:00
Происшествия

В Иркутской области мать закормила маленького ребенка до смерти

Она давала ребенку непригодные для детского питания продукты
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Иркутской области мать закормила маленького ребенка до смерти.В Иркутской области мать закормила маленького ребенка до смерти.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Молодая мать из Эхирит-Булагатского района до смерти закормила своего малыша. Из-за неправильного питания организм маленького ребенка, которому нет и года, отказал. 22-летняя женщина ответит в суде за его гибель.

"По версии следствия, 22-летняя женщина кормила ребенка продуктами, непригодными для питания. Неправильное вскармливание, на протяжении длительного времени, привело к развитию у ребенка тяжелой белково-энергетической недостаточности, от чего в последствии наступил отек головного мозга и смерть", - сообщает подробности трагедии прокуратура Иркутской области.

Сейчас уголовное дело по этой трагедии уже направлено для рассмотрения в районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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