В Иркутской области мать закормила маленького ребенка до смерти

25 Июль 2020 2020-07-25T05:39:31+03:00

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Молодая мать из Эхирит-Булагатского района до смерти закормила своего малыша. Из-за неправильного питания организм маленького ребенка, которому нет и года, отказал. 22-летняя женщина ответит в суде за его гибель.

"По версии следствия, 22-летняя женщина кормила ребенка продуктами, непригодными для питания. Неправильное вскармливание, на протяжении длительного времени, привело к развитию у ребенка тяжелой белково-энергетической недостаточности, от чего в последствии наступил отек головного мозга и смерть", - сообщает подробности трагедии прокуратура Иркутской области.

Сейчас уголовное дело по этой трагедии уже направлено для рассмотрения в районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU