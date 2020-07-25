Пять человек пострадало в столкновении двух иномарок в Ольхонском районе
Две иномарки столкнулись в 85 километрах от Иркутска, в Ольхонском районе. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах этого происшествия.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота Премиа" при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущимся по встречной полосе автомобилем "Мерседес"", - сообщает подробности ГУ МВД по Иркутской области.
В результате случившегося пострадали оба водителя, пассажир "Тойоты" и две девочки двенадцати и пятнадцати лет, находившиеся в салоне "Мерседеса". Все они доставлены в районную больницу поселка Еланцы. Врачи оказывают получившим травмы всю необходимую помощь. Задача сотрудников ГиБДД - восстановить все обстоятельства, которые способствовали аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU