25 Июль 2020 2020-07-25T07:38:12+03:00

Пять человек пострадало в столкновении двух иномарок в Ольхонском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Две иномарки столкнулись в 85 километрах от Иркутска, в Ольхонском районе. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах этого происшествия.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота Премиа" при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущимся по встречной полосе автомобилем "Мерседес"", - сообщает подробности ГУ МВД по Иркутской области.

В результате случившегося пострадали оба водителя, пассажир "Тойоты" и две девочки двенадцати и пятнадцати лет, находившиеся в салоне "Мерседеса". Все они доставлены в районную больницу поселка Еланцы. Врачи оказывают получившим травмы всю необходимую помощь. Задача сотрудников ГиБДД - восстановить все обстоятельства, которые способствовали аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU