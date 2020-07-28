Назначена исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области
Яна Соболь назначена исполняющей обязанности министра экономического развития Иркутской области. Указ об этом подписан врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым. Уже с 28 июля она начинает исполнять служебные обязанности.
- Яна Соболь родилась в 1968 году в городе Киренск Иркутской области, - рассказывают подробнее о ней в пресс-службе регионального правительства. - В разные годы занимала руководящие должности в органах местного самоуправления и в структурах правительства Иркутской области.
Также с 2014 по 2020 год Яна Соболь руководила Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования России.
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ИСТОЧНИК KP.RU