2020-07-28T07:24:56+03:00
Общество

Назначена исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области

В должность вступает Яна Соболь
Любовь АРБАТСКАЯ
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Яна Соболь назначена и.о. министра экономического развития региона. Фото: правительство Иркутской области.Яна Соболь назначена и.о. министра экономического развития региона. Фото: правительство Иркутской области.
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Яна Соболь назначена исполняющей обязанности министра экономического развития Иркутской области. Указ об этом подписан врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым. Уже с 28 июля она начинает исполнять служебные обязанности.

- Яна Соболь родилась в 1968 году в городе Киренск Иркутской области, - рассказывают подробнее о ней в пресс-службе регионального правительства. - В разные годы занимала руководящие должности в органах местного самоуправления и в структурах правительства Иркутской области.

Также с 2014 по 2020 год Яна Соболь руководила Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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