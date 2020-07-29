29 Июль 2020 2020-07-29T06:43:08+03:00

Ауди, угнанная в Иркутске 13 лет назад, нашлась в Боснии

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Ауди А6, угнанная в Иркутске в 2007 году, возвращается к своему законному владельцу. Спустя 13 лет, сотрудники Интерпола МВД Приангарья нашли машину 1998 года выпуска с уничтоженными идентификационными номерами двигателя за границей. Авто находилось в боснийском городе Сараево

- Благодаря совместно проведенной работе полицейских России и Боснии удалось установить первоначальные данные автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Благодаря этому сотрудники Интерпола нашли данные прежнего владельца – жительницы Свердловского района Иркутска.

Сейчас Ауди помещена на арестплощадку в Сараево. Вскоре немецкий седан должен быть доставлен обратно в далекую Сибирь, и иркутянка вновь сможет сесть за руль своей машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU