Дом с участком сибирячки пошел в счет ее долга кредитной организации

30 Июль 2020 2020-07-30T04:44:02+03:00

Дом с участком сибирячки пошел в счет долга кредитной организации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Никто не пожелал купить недвижимость с торгов в Иркутской области

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В Тулунском районе Иркутской области в селе Будагово выставили на торги дом с участком. Его владелица задолжала кредитной организации 568 тысяч рублей. Отдать вовремя не смогла. Имущество арестовали и передали не реализацию. Однако, выкупить недвижимость никто не пожелал.

«Взыскателю было предложено передать имущество должника в счет частичного погашения задолженности», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «С кредитной организацией был подписан акт приема-передачи земельного участка и дома стоимостью около 400 тысяч рублей».

Оставшуюся сумму сибирячка обещала выплатить в скором времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU