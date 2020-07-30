Дом с участком сибирячки пошел в счет ее долга кредитной организации
В Тулунском районе Иркутской области в селе Будагово выставили на торги дом с участком. Его владелица задолжала кредитной организации 568 тысяч рублей. Отдать вовремя не смогла. Имущество арестовали и передали не реализацию. Однако, выкупить недвижимость никто не пожелал.
«Взыскателю было предложено передать имущество должника в счет частичного погашения задолженности», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «С кредитной организацией был подписан акт приема-передачи земельного участка и дома стоимостью около 400 тысяч рублей».
Оставшуюся сумму сибирячка обещала выплатить в скором времени.
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