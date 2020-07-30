Еще одно опасное для купания место на Байкале назвали в Роспотребнадзоре
На минувшей неделе сотрудники Роспотребнадзора сообщили о трех местах на Байкале, где опасно купаться. Все они в Ольхонском районе. Не прошла проверку качества вода в заливе «Мухор», местности «Бурлог и бухте Куркутская.
И вот пришли новые результаты проб. Не соответствует безопасности и вода вблизи Слюдянки, недалеко от парка на улице Профсоюзной. Также накануне специалисты рассказали, что в поселке Лесогорск в реке Чуна купаться не стоит.
«Купание в указанных водоемах может являться фактором риска для здоровья населения», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Иркутской области.
Сотрудники Роспотребнадзора ежегодно проводят мониторинг качества воды в излюбленных местах отдыха сибиряков. Берутся анализы на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.
Кстати, стоит напомнить, что в Иркутской области из-за пандемии коронавируса ни один пляж официально не открыт.
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ИСТОЧНИК KP.RU