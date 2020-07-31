Роспотребнадзор не рекомендует купаться у плотины ГЭС в Иркутске

31 Июль 2020 2020-07-31T04:38:27+03:00

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Каждое лето сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели в излюбленных местах купания сибиряков. В этом году постоянно проверяют 61 такой «пляж». Накануне пришли анализы состояния воды у нижнего бьефа плотины ГЭС. Так вот, купаться там не стоит. Контроль качества воды показал, что она не пригодна для этих целей.

Также специалисты сообщили 31 июля, что и на реке Лена в Усть-Куте в районе нефтебазы, водного вокзала и микрорайона Речники заходить в воду также не стоит. Это может оказаться риском для здоровья.

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Еще одно опасное для купания место на Байкале назвали в Роспотребнадзоре. Мониторинг качества воды в популярных местах отдыха в Иркутской области осуществляется все лето (подробности)

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