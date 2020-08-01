Еще 143 жителя Иркутской области заразились коронавирусом

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:32:48+03:00

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В Иркутской области за минувшие сутки вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом. К утру, 1 августа COVID-19 подхватили еще 143 человека. За все время распространения инфекции, в Приангарье уже 13711 зараженных. Госпитализировано 819 сибиряков, у 55 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 2699 пациентов лечатся амбулаторно. Такие данные приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.

Увы, за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 4 жителя Приангарья. В общей сложности от новой инфекции умерли уже 138 человек, еще 71 ушел из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили еще 228 пациентов. В общей сложности выздоровели уже 9984 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU