2 Авг. 2020 2020-08-02T06:10:26+03:00

Еще 140 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этом 2 августа сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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Ежедневно растет число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области. Прирост на 2 августа – 140. Именно у стольких человек в Приангарье подтвердился COVID-19 за минувшие сутки. Общее количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе с начала пандемии коронавируса уже 13 851.

«В больницах 2 августа лечатся 819 человек, 55 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу Иркутской области. – «Еще 2699 заразившихся получают лечение амбулаторно».

Выздоровевших в регионе уже большинство – 10 132. За сутки выписали 148 человек. Увы, в борьбе с коронавирусом есть и потери. Скончались еще три пациента. Общее число жертв пандемии – 212: инфекция стала причиной смерти 141 заболевшего, еще 71 человек с COVID-19 умер от других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU