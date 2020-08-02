Еще 140 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
Ежедневно растет число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области. Прирост на 2 августа – 140. Именно у стольких человек в Приангарье подтвердился COVID-19 за минувшие сутки. Общее количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе с начала пандемии коронавируса уже 13 851.
«В больницах 2 августа лечатся 819 человек, 55 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу Иркутской области. – «Еще 2699 заразившихся получают лечение амбулаторно».
Выздоровевших в регионе уже большинство – 10 132. За сутки выписали 148 человек. Увы, в борьбе с коронавирусом есть и потери. Скончались еще три пациента. Общее число жертв пандемии – 212: инфекция стала причиной смерти 141 заболевшего, еще 71 человек с COVID-19 умер от других тяжелых болезней.
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ИСТОЧНИК KP.RU