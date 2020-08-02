Большегруз с сухим молоком загорелся в Иркутской области
Загорелись тормоза. Такова предварительная версия дорожно-транспортного происшествия произошедшего 2 августа на Култукском тракте. Большегруз, перевозивший сухое молоко, спускался по трассе в сторону поселка Култук, когда вспыхнуло пламя. Огонь от загоревшихся тормозов перекинулся в моторный отсек и в кабину. Фура съехала в кювет.
«Водитель выбрался из кабины, перепрыгнул через бетонное ограждение, не пострадал», - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Как рассказали полицейские ущерб от ДТП не малый: сильно поврежден автомобиль, часть груза также испорчена.
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