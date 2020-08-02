2020-08-02T13:37:50+03:00
Происшествия

Большегруз с сухим молоком загорелся в Иркутской области

ДТП произошло 2 августа на Култукском тракте
Мария КНЯЗЕВА
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Большегруз с сухим молоком загорелся в Иркутской области. Фото: соцсети, группа ДТП 38RUS ИркутскБольшегруз с сухим молоком загорелся в Иркутской области. Фото: соцсети, группа ДТП 38RUS Иркутск
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Загорелись тормоза. Такова предварительная версия дорожно-транспортного происшествия произошедшего 2 августа на Култукском тракте. Большегруз, перевозивший сухое молоко, спускался по трассе в сторону поселка Култук, когда вспыхнуло пламя. Огонь от загоревшихся тормозов перекинулся в моторный отсек и в кабину. Фура съехала в кювет.

«Водитель выбрался из кабины, перепрыгнул через бетонное ограждение, не пострадал», - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Как рассказали полицейские ущерб от ДТП не малый: сильно поврежден автомобиль, часть груза также испорчена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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