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Любитель ездить пьяным за рулем из Братска оштрафован на крупную сумму

Нарушитель два раза попался под хмельком
Андрей СиньковАндрей СиньковАндрейСиньков
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Любитель ездить пьяным за рулем из Братска оштрафован на крупную сумму

Любитель ездить пьяным за рулем из Братска оштрафован на крупную сумму

Ни штраф, ни лишение водительских прав не остановили 44-летнего жителя Братска во второй раз сесть пьяным за руль. Мужчина, который уже попадался за рулем под хмельком, вновь был остановлен инспекторами ГИБДД в пьяном виде. После этого, в отношении него было возбуждено уже уголовное дело. На днях он услышал приговор суда.

- Ему назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Кроме этого, братчанину вновь придется стать пешеходом. Нарушителя лишили водительских прав на 1,5 года.

Полицейские напоминают автомобилистам, что вождение в пьяном виде опасно для жизни.

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