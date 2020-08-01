Любитель ездить пьяным за рулем из Братска оштрафован на крупную сумму
Ни штраф, ни лишение водительских прав не остановили 44-летнего жителя Братска во второй раз сесть пьяным за руль. Мужчина, который уже попадался за рулем под хмельком, вновь был остановлен инспекторами ГИБДД в пьяном виде. После этого, в отношении него было возбуждено уже уголовное дело. На днях он услышал приговор суда.
- Ему назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Кроме этого, братчанину вновь придется стать пешеходом. Нарушителя лишили водительских прав на 1,5 года.
Полицейские напоминают автомобилистам, что вождение в пьяном виде опасно для жизни.
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