2020-07-31T15:17:05+03:00
Происшествия

Сбежавшего из колонии заключенного поймали в Тайшете

Он гулял на свободе два дня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сбежавшего заключенного поймали в ТайшетеСбежавшего заключенного поймали в ТайшетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два дня пробыл на свободе осужденный тайшетской колонии-поселения № 22, который 29 июля сбежал из исправительного учреждения где разрешено свободное перемещение. Мужчину, который был осужден на 1 год, не досчитались на вечерней проверке. Его ориентировки распространили по городу и по соцсетям.

- Его нашли днем, 31 июля, в лесу в Тайшете, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – По факту побега проводится проверка.

Зачем мужчине надо было понадобилось покидать колонию, учитывая, что на свободу он должен был выйти на свободу уже в этом году, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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