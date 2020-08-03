Аварийное отключение света произошло в Октябрьском районе Иркутска

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:22:02+03:00

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В Иркутске утром 3 августа произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе. Жителям 18 улиц, не успевшим позавтракать и выпить утренний кофе до 06.40 утра, пришлось идти на работу так.

- Под отключение попал бульвар Постышева, улицы 25 Октября, Коммунистическая, Кожова, Красных Мадьяр, Провиантская, Седова, Трилиссера, 3 Июля, Верхняя Набережная, Дальневосточная, 6-я Советская, Пискунова, Сибирская, Комсомольская, переулки Пограничный, Алексеева, Сибирский, проезд Арсеньева, - сообщают в соцсетях представители «Иркутскэнергосбыта».

На месте аварии уже ведутся ремонтные работы. Предварительное время, когда подачу электроэнергии возобновят – сегодня в 11.00.

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