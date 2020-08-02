Спасенного из колодца с гудроном пса отмыли 40 литрами растительного масла и 9 литрами моющего средства

Над поверхностью гудрона виднелся только кончик носа и глаза. Таким увидели пса в колодце на улице Баррикад в Иркутске приехавшие на вызов кинологи из «К-9». Вызволять собак из беды сотруднику питомника Нурику Журабоеву приходилось уже не раз – спасал и от голодной смерти, и во время тулунского наводнения. Достать из вяжущей жидкости животное было тяжело. Но на тот момент это была только малая толика «операции», ведь предстояло еще отмыть беднягу. Помогали в этом Нурику волонтеры. Несколько пар рук терли, мылили, смывали.

Пса только достали из гудрона. Фото предоставлено Еленой Прадчук

- Около часа мы отмывали пса, - рассказывает волонтер Елена Прадчук. – Схема такая: мажем растительным маслом, мылим средством для мытья посуды, смываем горячей водой. Чтоб отмыть эту собаку от гудрона нам понадобилось 40 литров масла и 9 литров моющего средства. Как только это было сделано, повезли к ветеринару. Дорога была каждая минута, пес явно пробыл в гудроне не один день. Об этом говорит то, насколько он увяз, при мытье шерсть выпадала.

У собаки тут же взяли анализы, поставили капельницы для снятия интоксикации. Оставили под присмотром специалистов в клинике. Каждый из спасателей понимал, что последствия произошедшего с псом могут быть необратимыми. Но решено было биться до конца.

- При таких химических ожогах в любой момент могут отказать почки и печень, - говорят волонтеры.

Произошло то, чего так все боялись. Печень собаки пострадала, это показали анализы, врач скорректировал лечение. Пес пил воду, но от еды отказывался. При этом его рвало гудроном и «по большому» также ходил гудроном.

koto_spas_irkutsk Спасенного из гудрона пса удалось отмыть в Иркутске

- Слишком много химического вещества попало в желудок песика, у меня за то время, что я помогала его отмывать, все руки потрескались, у него, наверняка, просто все внутренности сгорели, - говорит Елена Прадчук.

В тот же день около полуночи пес скончался. В Инстаграм подписчики поддерживают зоозащитников как могут: «спасибо, что дали ему шанс», «ушел на радугу, зная, что его не бросили».

- На самом деле очень жалко, за то время, что мы проведи с ним вместе мы поняли, что он очень добрый, не огрызался, не рычал, - описывает характер бедняги Елена. – Тот колодец местные жители пока сами закрыли плитой.

Не первый случай

Для волонтеров это уже третий случай вызволения четвероногих из гудрона. Первый раз им пришлось доставать из «гудронного озера» в Жилкино в районе улицы Толевая трех щенков. Один из них утонул до приезда спасателей, двух других удалось вовремя достать. Они выжили, им нашли хозяев.

- В прошлом году там же мы вытащили двух собак, выжила одна, - рассказывает Елена Прадчук. – Ей также нашли дом, у нее сейчас все хорошо. Однако, «озеро» это там осталось до сих пор. Надеемся, что его ликвидируют и трагедий больше не будет.

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