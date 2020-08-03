Холодную воду отключат на два дня в предместье Рабочее в Иркутске
Внимание, жители иркутского предместья Рабочее! В вашем районе с 22.00 6 августа до 16.00 8 августа отключат холодную воду. Как объяснили в пресс-службе администрации Иркутска, отключения водоснабжения связано с планово-предупредительными ремонтными работами на сетях водопровода и канализации.
Так что местным жителям лучше заранее позаботиться о запасах холодной питьевой воды. А теперь о том, в границах каких улиц произойдет отключение. Итак, воды два дня не будет:
от Маратовской развязки по ул. Радищева до ул. Освобождения,
по ул. Освобождения до ул. Бестужева,
по ул. Бестужева до ул. Каштаковская,
по ул. Каштаковской вместе с проездом Камчатский до ул. Лесной,
по ул. Лесной до озера Юнатка,
от озера Юнатка до ул. Карпинской, 125 (питомник К-9),
от Маратовской развязки по правому берегу реки Ушаковки (против течения) до точки, напротив строений по ул. Баррикад, 120/3,
от строений по ул. Баррикад, 120/3 до ул. Карпинской, 125 (питомник К-9).
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ИСТОЧНИК KP.RU