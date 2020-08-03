3 Авг. 2020 2020-08-03T14:19:50+03:00

Холодную воду отключат на два дня в предместье Рабочее в Иркутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На каких улицах не будет холодной воды в предместье Рабочее

Изменить размер текста: A A

Внимание, жители иркутского предместья Рабочее! В вашем районе с 22.00 6 августа до 16.00 8 августа отключат холодную воду. Как объяснили в пресс-службе администрации Иркутска, отключения водоснабжения связано с планово-предупредительными ремонтными работами на сетях водопровода и канализации.

Так что местным жителям лучше заранее позаботиться о запасах холодной питьевой воды. А теперь о том, в границах каких улиц произойдет отключение. Итак, воды два дня не будет:

от Маратовской развязки по ул. Радищева до ул. Освобождения,

по ул. Освобождения до ул. Бестужева,

по ул. Бестужева до ул. Каштаковская,

по ул. Каштаковской вместе с проездом Камчатский до ул. Лесной,

по ул. Лесной до озера Юнатка,

от озера Юнатка до ул. Карпинской, 125 (питомник К-9),

от Маратовской развязки по правому берегу реки Ушаковки (против течения) до точки, напротив строений по ул. Баррикад, 120/3,

от строений по ул. Баррикад, 120/3 до ул. Карпинской, 125 (питомник К-9).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на начало августа 2020 в Иркутске: синоптики рассказали, когда закончатся дожди (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU