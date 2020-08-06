Подозреваемый в убийстве двух человек задержан по дороге в Братск

Житель Иркутской области, убивший двух знакомых, задержан по дороге в Братск
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Следователи Иркутской области выясняют мотивы убийства двух человек жителем Усть-Кута. По версии следствия, подозреваемый в нетрезвом состоянии пришел в квартиру, где находилось 4 его знакомых, и открыл огонь по ним, также нанес множественные удары ножом.
- Это произошло 3 августа, - сообщает пресс-служба СК России по Иркутской области. – Двое мужчин 36 лет погибли на месте, еще двое госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Подозреваемый был задержан по дороге из Усть-Кута в Братск.
- На автомобильной дороге «Усть-Кут – Братск», в районе поселка Хребтовая, инспекторы ДПС заметили автомобиль, предположительно на котором передвигался разыскиваемый, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Они и задержали объявленного в розыск.
Оказалось, ранее мужчина судим не был. Ему 37 лет, у него двое несовершеннолетних детей, безработный. Расследование уголовного дела продолжается.
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