Аварийное отключение света произошло в Правобережном округе Иркутска Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске утром 6 августа пропала электроэнергия в домах жителей и офисах в Правобережном округе. Отключилось электричество из-за аварии на сетях.

Света нет в районе бульвара Гагарина, переулков Аркадия Сударева и Черемховский, улиц Грязнова, Лапина, Красноармейская, Канадзавы, Ленина, Горького, Дзержинского, Красного Восстания, 5-й Армии, Желябова, Марата, Степана Разина и на прилегающих к ним.

«Бригада специалистов уже на месте, определяет, где место повреждения и устраняет его, - сообщают в Иркутской электросетевой компании.

Ориентировочное восстановление подачи электричества – сегодня в 12.00

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