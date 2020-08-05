2020-08-05T15:00:48+03:00
Общество

Две улицы в Иркутске стали односторонними для движения

Изменения вступят в силу с 1 сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Две улицы в Иркутске стали односторонними для движенияДве улицы в Иркутске стали односторонними для движенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Внимание, автомобилисты! В Свердловском округе Иркутска сразу две улицы станут односторонними для проезда. Итак, уже с 1 сентября проезжать только в одном направлении можно будет по улице Моцарта на участке от улицы Гончарова до улицы Чаплыгина, а также по улице Варламова на участке от Чаплыгина до Гончарова. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, решение изменить схему движения приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками иркутского ГИБДД.

Напомним, что в Иркутске с 9.00 10 августа до 20.00 30 августа из-за строительно-монтажных работ.закроют проезд по улице Сурикова на участке от дома № 23 до здания № 25.

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Бабушкина. Там, в районе дома №18 с 08.00 29 августа до 22.00 20 сентября закроют проезд из-за плановых земляных работ по ремонту тепловых сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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