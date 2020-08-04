2020-08-04T16:33:19+03:00
Общество

Проезд по улице Сурикова закроют в Иркутске

Там проведут строительно-монтажные работы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улице Сурикова закроют в ИркутскеПроезд по улице Сурикова закроют в ИркутскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 9.00 10 августа до 20.00 30 августа закроют проезд по улице Сурикова на участке от дома № 23 до здания № 25. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связано с проведением строительно-монтажных работ.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Бабушкина. Там, в районе дома №18 с 08.00 29 августа до 22.00 20 сентября закроют проезд из-за плановых земляных работ по ремонту тепловых сетей.

С 08.00 5 августа до 22.00 28 августа закроют проезд и по улице 8 Марта. Там, между улицами Чехова и Володарского также проведут ремонт теплосетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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