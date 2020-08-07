Сибиряк облил свою любимую бензином и поджег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дикий случай произошел на днях в селе Булык Джидинского района Бурятии. Местный жительпоругался со своей возлюбленной во время совместного застолья. Парочка начала ругаться и выяснять свои отношения. Мужчина пришел в такую ярость, что решил расправиться с любимой. Он сбегал в кладовку, принес оттуда бутылку с бензином, которым заправлял бензопилу, облил им женщину и поджег зажигалкой.

Чудом женщину спасли соседи, которые вызвали ей скорую. Ну а поджигателя задержали на месте.

- Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Собираются доказательства вины поджигателя.

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