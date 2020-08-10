Один пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области умер еще один зараженный COVID-19. Об этом сообщили 10 августа в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе скончались уже 235 человек с таким диагнозом. Причиной смерти 159 из них стал именно COVID-19, еще 76 человек – иные тяжелые болезни.

«В медучреждениях Приангарья на сегодняшний день еще 44 пациента находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Госпитализировано сейчас 818 человек, еще 2160 с COVID-19 лечат амбулаторно».

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 10 число – 14 867. За сутки прирост заболевших – 124. Радует, что количество выздоровевших также растет. И их уже гораздо больше половины. Общее число вылечившихся – 11 654. За последние 24 часа поправились 27 инфицированных.

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