«Поехала за добавкой»: пьяная автолюбительница устроила крупную аварию под Ангарском

Автомобиль нарушительницы. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Крупная авария произошла 12 августа под Ангарском. В районе садоводства «Нива», 61-летняя автолюбительница за рулем Toyota Succeed, врезалась в машину Suzuki Alto», которая ехала во встречном направлении. Травмы получили 42-леняя пассажир универсала Toyota и 45-летний водитель Suzuki.

- Женщина за рулем Тойоты была пьяна, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспекторам ГИБДД она пояснила, что «ехала за добавкой». Проведенная на месте процедура медосвидетельствования показала, что количество алкоголя в ее крови превышает норму более чем в 6 раз.

Теперь любительницу ездить пьяной за рулем ждет лишение водительских прав. Если выяснится, что пострадавшим нанесен тяжкий вред здоровью, ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз просят водителей не садиться за руль под хмельком. Это смертельно опасно.

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