МЧС: сильные дожди пройдут 14 августа в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погоды ожидается в пятницу, 14 августа в Иркутской области. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в Приангарье ожидаются грозы, в северо-восточных районах - дожди, местами сильные дожди, ливни. В Катангском и северо-восточных районах усилится северный ветер до 15-17 м/с.

- Во время сильных дождей воздержитесь от поездок на дальние расстояния, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Особенно внимательно к прогнозу погоды стоит отнестись руководителям туристических групп.

Помимо этого, с 14 по 16 августа в Иркутской области местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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