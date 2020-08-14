МЧС: заморозки ожидаются 15-17 августа в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, садоводы Иркутской области! Уже в эти выходные в нашем регионе обещают первые заморозки. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 15 августа местами в Катангском районе, 16-17 августа местами в северных и верхнеленских районах столбик термометра опустится до 0,-2 градусах.

- Заморозки опасны для сельскохозяйственных растений, - напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Для защиты их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, или соломой.

Что касается Иркутска, то 15 августа синоптики обещают в столице Приангарья кратковременный дождь. Температура ночью составит около +15 градусов, днем +25.

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