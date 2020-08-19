Ярмарку урожая проведут в Музее декабристов Иркутска. Фото: с сайта Музея декабристов Иркутска

С пятницы по воскресенье (21-23 августа) все посетители Музея декабристов смогут принять участи в ярмарке «Урожай 2020». О каком таком урожае может идти речь в музее? – спросите вы. Все просто, у Трубецких и Волконских во время проживания с Сибири были свои огороды.

«Приобретая входной билет в музей, при желании вы сможете получить специальные жетоны», - сообщают сотрудники Музея декабристов. – «На эти жетоны можно будет приобрести понравившиеся овощи и зелень».

Также специально к этой акции в Музее оформят «урожайную» фотозону с красочными тыквами и кабачками, а еще в течение недели в соцсетях музейщики будут публиковать посты с интересными фактами из жизни декабристов: о том, какие экзотические плодовые культуры сумели они вырастить в Сибири, как выглядели их огороды.

Читайте также:

«Завтра не приходите, он умрет»: помогите 4-летнему Ярославу Тарасенко бороться за жизнь. Родители не отказались от больного ДЦП малыша, несмотря на прогнозы врачей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08