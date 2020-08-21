Проезд по улице Лермонтова ограничат на две недели в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 22 августа по 7 сентября частично ограничат движение на улице Лермонтова, по одной полосе в районе БЦ «Академический». Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для проезда авто связаны с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Напомним, что с 3 сентября, особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Трилиссера. Там движение ограничат на участке от пересечения с улицей Лебедева-Кумача до здания по улице Трилиссера. Строительно-монтажные работы продлятся до 15 октября.

И еще одно ограничение. Проезд по улице Пушкина закрыт до 31 августа. Там ремонтируют теплосети. Объехать можно по улицам Гоголя, Касьянова, Румянцева и Профсоюзная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасного серпантина на трассе Иркутск-Улан-Удэ не будет: объезд почти достроен (Подробности)

Кино под открытым небом начнут показывать с 25 августа в Иркутске (Подробности)