Еще 89 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области вот уже два дня ежедневный прирост заболевших коронавирусом – меньше сотни. Так, сегодня Оперативный штаб сообщил, что за сутки диагноз COVID-19 подвтердился у 89 человек. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией возросло до 16 273. К счастью, большинство из подхвативших вирус – 13 771 (за сутки +104) – выздоровели.

«В больницы госпитализировано 676 заразившихся, из них 37 – в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1565 лечат амбулаторно».

Также 23 августа стало известно о еще одном умершем от коронавируса пациенте. Общее число жертв пандемии в регионе уже 261: из них 180 скончались от COVID-19, еще 81 – от сопутствующих заболеваний.

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