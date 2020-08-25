В столице Приангарья идет активное строительство социальных объектов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Вопросы возведения социальных объектов обсудил глава Приангарья Игорь Кобзев на встрече с жителями Свердловского округа Иркутска.

Так, в следующем году начнется строительство детской поликлиники N10. Проект получил положительное заключение экспертизы, земельный участок выделен, подана заявка на включение объекта в проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Стоимость поликлиники составит более 1,2 млрд рублей.

Также в ближайшие годы предусмотрено строительство в районе трех новых школ: в микрорайоне Союз на 1125 мест, по улице Багратиона на 1275 учеников и по улице Мелентьева на 1125 школьников. А 1 сентября этого года на улице Сосновой откроется новый детский сад на 350 малышей. Сейчас на объекте завершают благоустройство территории.

- В Свердловском районе Иркутска идет активное строительство жилья, поэтому мы должны параллельно решать задачи по строительству социальных объектов, в том числе при помощи федерального финансирования, участия в реализации национальных проектов. Для нас это приоритет в работе, - подчеркнул Игорь Кобзев.

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