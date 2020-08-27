Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Тайшете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Малолетний ребенок выпал из окна одного из домов микрорайона имени Мясникова в Тайшете. Благо квартира, в которой живет его родня, находится на первом этаже, и малыш не получил серьезных повреждений. Его увезли в больницу с травмами головы.

"Незадолго до этого происшествия мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев сидел за столом и смотрел телевизор, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В это время за ним следила бабушка. И, как только она ненадолго отвернулась, он залез на подоконник, подполз к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал".

Это далеко не первый подобный случай. В 2020 году в Иркутской области выпали из окна 30 детей. 29 из них получили различные травмы, еще один, к сожалению, погиб. Это произошло на днях в Усолье-Сибирском. В отношении матери, которая оставила ребенка без присмотра, завели уголовное дело.