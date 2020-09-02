В Иркутске ввели в эксплуатацию новый Ледовый дворец

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом готов. Объект поставлен на кадастровый учет, завершается оформление паспортов безопасности. Сейчас на ледовой арене проходят тренировки хоккеистов «Байкал Энергии». С 11 по 16 сентября во дворце состоится этап Кубка России по хоккею с мячом.

Как подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, этот объект важен не только для Иркутска, но и для всего региона, а также для спортсменов, которые в течение многих десятков лет прославляли русский хоккей на Иркутской земле и за ее пределами.

Напомним, что в спортивном комплексе «Байкал» площадью более 50 тысяч квадратных метров предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, площадки для керлинга, залы для игровых видов спорта, конференций, а также хореографический и тренажерный; гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.

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