Александр Ведерников принял участие в совещании по вопросам сохранения озера Байкал

ФОТО: Лариса Федорова.

Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в селекторном совещании, которое провела замминистра природных ресурсов и экологии России Елена Панова. Главной темой мероприятия стало исполнение протокола выездного совещания, которое прошло в Иркутске.

Участники обсудили строительство автодороги на остров Ольхон, берегоукрепление в Листвянке, строительство очистных сооружений, а также обращение с твердыми коммунальными отходами и другое.

Александр Ведерников отметил, что областной парламент продолжит участие во всех совещаниях, посвященных развитию центральной экологической зоны Байкальской природной территории и сохранению озера Байкал. Это нужно, чтобы обеспечить контроль за ситуацией и необходимое взаимодействие между органами муниципальной и государственной власти всех уровней.

Елена Панова, в свою очередь, предложила включить мероприятия по ликвидации всех свалок на территории особо охраняемой природной территории в программу «Чистая страна». В связи с этим попросила поддержки депутатов Госдумы от региона, продолжив им написать соответствующее письмо.

Напомним, в июле 2020 года Елена Панова в Иркутске провела рабочие встречи. В том числе, на площадке Заксобрания прошло совещание по вопросам развития центральной экологической зоны Байкальской природной территории.