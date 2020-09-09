Грузовик с цистерной реасина и КамАЗ сгорели на промбазе в Усть-Куте Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь вспыхнул накануне на территории промбазы «Компас», что находится в Усть-Куте. Около десяти вечера поступил звонок с сообщением о возгорании.

Когда МЧСовцы прибыли на место пламя уже объяло грузовик МАN с цистерной, в которой хранилось около 30 тонн реасина (высокоочищенное низкотоксичное синтетическое масло – прим.авт.), а также КамАЗ.

«В огне были и четыре временные постройки для хранения резины», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

Справиться с возгоранием на площади 200 квадратных метров удалось меньше, чем за час.

«Пострадавших – нет», - отмечают спасатели.

На месте работают дознаватели ведомства. Им предстоит выяснить причину пожара.

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