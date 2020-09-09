Еще два пациента умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, к сожалению, пандемия коронавируса не проходит бесследно. За минувшие сутки в регионе скончались еще два пациента от новой коронавирусной инфекции. Всего в Приангарье умерли 285 человек, боровшихся с COVID-19: причиной 201 из них стал именно коронавирус, еще 84 – сопутствующие болезни. На сегодняшний день еще 28 человек в больницах области находятся в тяжелом состоянии.

«Госпитализированными остаются 630 пациентов», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1132 получают необходимое лечение амбулаторно».

Радует, что растет и число выздоровевших. За сутки вылечились 129 сибиряков. С инфекцией справились уже 15 495 человек.

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