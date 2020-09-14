Когда в Иркутске потеплеет: прогноз

В Иркутске потеплеет к концу недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья уже несколько дней подряд идет дождь, причем последние сутки – не переставая. Горожане уже начали задаваться вопросом «когда в Иркутске потеплеет?».

«В Иркутске сегодня дождь, выпадет 59, 49% месячный нормы осадков», - приводит прогноз погоды Яндекс. – «Температура утром +6…+7, что ниже климатической нормы. Ощущается как +1».

Влажность воздуха в региональном центре достигла уже 94%. Ветер дует с северо-запада со скоростью 5 м/с, иногда налетают порывы до 15 м/с. Атмосферное давление для этого времени года нормальное, составляет 719 миллиметров ртутного столба.

Сколько еще терпеть нам превратности осенней погоды? Яндекс сообщает, что потеплеет в конце этой недели, воздух прогреется до +19. Возможно, бабьему лету быть!

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