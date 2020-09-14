На выборах губернатора Иркутской области после обработки 92, 89% бюллетеней лидирует Игорь Кобзев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центральная избирательная комиссия сообщает, что в Иркутской области обработано уже 92, 89% бюллетеней. И эти данные говорят о том, что второго тура голосования в Приангарье не будет. Более шестидесяти процентов избирателей из числа подсчитанных голосов– 60, 47% - поддержали Игоря Кобзева.

Свой голос за самовыдвиженца Игоря Кобзева отдали 332 502 жителя региона - такие данные в сводной таблице на сайте ЦИК.

Далее следует Михаил Щапов. Его хотели видеть в кресле губернатора 26, 05% избирателей – 143 229 человек. Геннадий Щадов набрал 4,31% голосов, у Ларисы Егоровой – 4,11%, у Андрея Духовникова – 2,53%.

Подсчет голосов продолжается.

Выборы губернатора Иркутской области. Фото: ЦИК

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