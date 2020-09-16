Еще у 77 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 77 сибиряков. Таким образом, в регионе общее число случаев инфицирования – 18 058. Стоит отметить, что большинство – 16049 ( за сутки 108) – выздоровели. Медики продолжают лечить еще 1716 наших земляков.

«В больницах остаются 639 пациентов, в том числе 18 – в тяжелой форме», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Амбулаторное лечение получают 1077 человек».

За сутки новых смертей от коронавируса – нет. Число жертв COVID-19 остается прежним – 293: коронавирус стал причиной смерти 208 из них, остальные 85 сгубили сопутствующие заболевания.

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