Смертельное ДТП на трассе в Братске: два человека погибли в столкновении SsangYong и Шевроле-Нива. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла днем, 16 сентября на федерально трассе «Вилюй» в Братске. На 281 километре 52-летний житель Нижнеилимского района, за рулем автомобиля «SsangYong Actyon Sports», выехал на встречную полосу, и врезался в Шевроле-Нива 212300-55.

- 65-летний водитель и 42-летний пассажир отечественного автомобиля, которые оказались жителями Братска, погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Водитель пикапа с различными травмами госпитализирован.

Во всех причинах этой трагической аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных ДТП, полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать правило дорожного движения на трассах и городских улицах.

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