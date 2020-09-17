В полиции рассказали, как при съеме жилья обманывают студентов в Иркутске . Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас "горячая пора" для тех, кто сдает или снимает недвижимость. В поисках крыши над головой в город приехали тысячи студентов. И уже 100 заявлений поступило в полицию с просьбой разобраться c риэлторами, которые по договору предлагают информационные услуги. А попросту снабжают гостей города телефонами, которые сами взяли с сайтов объявлений.

"По мнению адвоката, члена общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области Романа Кравцова, в такой ситуации работники агентств пользуются недостаточной юридической грамотностью людей, зарабатывая на этом приличные средства. Подписывая формализованный договор и оплачивая от 3 000 до 5000 рублей, человек рассчитывает на то, что взамен ему будут представлены лучшие предложения на рынке из которых он выберет наиболее подходящий для себя вариант. Однако на деле, работник ограничивает себя рамками так называемой информационной услуги, лишь подсказывая адреса и телефоны тех, кто может сдавать квартиры. Нередко предложения об аренде попросту берутся из открытых источников и перенаправляются арендатору, который самостоятельно способен найти в сети Интернет и в последующем оценить тот или иной вариант", - сообщает ГУ МВД по Иркутской области .

Потенциальный арендатор, заплатив деньги, получает, по сути, лишь смс-сообщения. Студентам рекомендуют потребовать конкретизировать такой договор, указав гарантии и ответственность специалиста в случае, если данные окажутся ложными. В свою очередь, когда компания под разными предлогами отказывается от такого рода уточнений – это серьезный повод усомниться в дальнейшем диалоге. Не менее важно изучить репутацию агентства из открытых источников, почитать отзывы и комментарии. Если фирма не имеет даже офиса, а сведения о ней не отражаются в налоговых органах и справочных службах, связываться с такими «специалистами» не стоит.