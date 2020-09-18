Мотоциклист погиб, столкнувшись с Маздой CX5 в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Очередное трагическое ДТП с участием мотоциклиста в Иркутске. Авария произошла 18 сентября на улице Безбокова, недалеко от плотины ГЭС. В 13.00 45-летний водитель скутера столкнулся с автомобилем Мазда CX5.

- От полученных травм мотоциклист скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Судя по фотографиям с места аварии, погибший мотолюбитель находился за рулем в защитном шлеме. Виновника ДТП устанавливают полицейские. Они же дают трагическую статистику. С начала этого года, в Приангарье произошло 220 аварий с участием мототранспорта. Погибли 19 мотоциклистов, еще 246 получили травмы. В 2019 году в нашем регионе погибло 20 любителей двухколесных железных коней.

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