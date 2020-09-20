505 домов остались без света в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигаловском районе Иркутской области этой ночью, 20 сентября, произошло аварийное отключение электроэнергии. Без «света» в 02:05 остались жители шести поселков Приангарья – Жигалово, Рудовка, Пономарево, Воробьево, Петрово, Засыпкино.

«Подача электроэнергии прекращена в 505 жилых домах и в шести социально значимых объектах», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На месте аварии идут восстановительные работы, подключают дома к электроэнергии бригада из восьми человек на 4 спецмашинах.

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