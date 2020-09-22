Смертельное ДТП на трассе в Братске: 2-летняя девочка погибла в столкновении грузовика и Тойоты. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Очередная трагическая авария в Иркутской области. Произошла она утром, 22 сентября на 152 километре федеральной трассы «Вилюй» в Братске. Столкнулись грузовик Hino Ranger и седан Тойота Премио. В ДТП погиб совсем маленький ребенок.

- 2-летняя девочка, которая находилась в салоне Тойоты Премио, от полученных травм скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Так что же стало причиной столкновения? По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика, который по словам инспекторов ГИБДД мог выехать на встречную полосу. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев аварии.

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