Грузовик насмерть сбил 7-летнего ребенка на трассе в Усольском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Страшная авария в Усольском районе унесла жизнь совсем маленького ребенка. ДТП произошло 22 сентября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около поселка Средний. Водитель грузовика «Скания», который ехал со стороны Черемхово, сбил 7-летнего мальчика, который выбежал на его полосу движения из-за стоящего во встречном направлении автомобиля.

- С тяжелыми травмами ребенка доставили в реанимацию детской больницы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Спустя несколько часов мальчик скончался.

Полицейские выяснили, что в момент ДТП первоклассник находился на опасной дороге без присмотра взрослых.

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