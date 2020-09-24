Житель Иркутской области лишился квартиры из-за невыплаты кредита
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Житель Усолья-Сибирского в Иркутской области не смог выплатить кредит в размере более миллиона рублей и остался без квартиры. Она была продана с торгов, а деньги переведены в банк.
Имущество мужчины было арестовано судебными после того, как усольчанин добровольно не погасил задолженность в указанный срок.
Из вырученных от продажи жилплощади денег также был взыскан исполнительский сбор в пользу государства - 18 000 рублей.
«Оставшаяся часть суммы - в размере 70 тысяч рублей переведена гражданину», - сообщает пресс-служба Управления Судебных приставов России по Иркутской области.
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