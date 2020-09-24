Первый автоматический пункт весогабаритного контроля в Иркутской области появится на Александровском тракте. Фото: правительство Иркутской области.

На 21-м километре Александровского тракта вскоре появится первый в Иркутской области автоматический пункт весогабаритного контроля. Его суть заключается в том, что он будет фиксировать габариты и вес проезжающих автомобилей. Полученная информация будет передаваться на пульт управления. При превышении, данные на машину поступят в центр фиксации, где составят административный протокол. А полученные штрафы направят в областной бюджет.

- Автоматический пункт необходим нашему региону, так как у нас по трассам перевозится лес, уголь, тальк, инертные материалы с карьеров. – объясняют в пресс-службе правительства Иркутской области. - Бывают машины, которые едут с превышением веса до 40 тонн, есть случаи общего веса грузовиков до 108 тонн. Это нарушает и разрушает асфальт и гравийное покрытие дорог. Новая система позволит снизить нагрузку на дороги. По нему предельная нагрузка составляет 10 тонн на ось.

Помимо Александровского тракта, такие пункты до 30 сентября установят на трассах: Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, Иркутск – Большое Голоустное. На это потратят 144 млн рублей. Ну а в следующем году в Приангарье появятся еще три пункта на дорогах: Черемхово – Голуметь – Онот, Тельма – Раздолье, Братск – Усть-Илимск.

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