7-летний мальчик на слабо перебежал дорогу и попал под грузовик. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло 22 сентября на трассе в Усольском районе. Напомним, около поселка Средний под колеса грузовика «Скания» попал 7-летний мальчик, который неожиданно выбежал на дорогу прямо перед тягачом. От полученных травм первоклассник скончался в реанимации. В иркутских пабликах в соцсетях появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что перед тем, как побежать мальчик находился у обочины в компании друзей.

- Оказалось, находясь у проезжей части, дети решили сыграть в игру «слабо» - перебежать дорогу максимально близко к проезжающему автомобилю, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 7-летний школьник побежал перед ехавшим грузовиком и попал под него.

Теперь, инспекторы ГИБДД Приангарья начнут проводить очередные профилактические беседы со школьниками. Также полицейские просят родителей, чтобы они объяснили своим детям, что подобные игры у дороги, опасны для жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео с места ДТП на трассе под Усольем 22 сентября: на кадрах видно, как 7-летний ребенок попал под грузовик (Подробности)