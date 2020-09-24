Видео с места ДТП на трассе под Усольем 22 сентября: на кадрах видно, как 7-летний ребенок попал под грузовик

Видео ДТП в котором водитель грузовика насмерть сбил 7-летнего ребенка на трассе в Усольском районе. Фото: "ДТП 38RUS"

В иркутских пабликах в соцсетях появилось видео с места ДТП на трассе под Усольем 22 сентября. В этот день около поселка Средний, под колесами грузовика погиб 7-летний мальчик. На кадрах с видеорегистратора одного из автомобилистов, видно, как мальчишка, находясь в компании двух друзей у обочины трассы, неожиданно начинает перебегать дорогу из-за стоящего автомобиля. В этот момент со стороны Черемхово ехал грузовик «Скания», водитель которого заметил ребенка в последний момент. Затормозить у него шансов не было. Первоклассник оказался под колесами.

- С тяжелыми травмами ребенка доставили в реанимацию детской больницы, - комментировали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Спустя несколько часов он скончался.

На видео с места ДТП на трассе под Усольем 22 сентября ясны все обстоятельства трагедии. Полицейские выяснили, что в момент ДТП ребенок находился на опасной дороге без присмотра взрослых. Инспекторы ГИБДД еще раз напоминают жителям региона, что оставлять маленьких ребятишек без присмотра, опасно. Кроме того, всем советуют провести с детьми профилактические беседы.

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